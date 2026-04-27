Bocas del Toro está a un juego de levantar el título

Bocas del Toro venció a Chiriquí por pizarra de 6-3 la noche de este lunes en el estadio Kenny Serracín y se puso a un juego de poder levantar el título en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Con gran balor del abridor Didier Vargas, que trabajó 7.2 episodios completos, la novena de los "Tortugueros" amplió la ventaja ante los chiricanos por 3-1 y solo necesita de una victoria para llevarse el campeonato.

Los bocatoreños se fueron arriba en el marcador y destarpon al abridor colombiano Luis Escobar, luego que Carlos Sánchez impulsará las dos primera carreras del juego para inclinar el partido a su favor por 2-0.

Mientras que los chiricanos anotaron su única carrera en el cierre de la primera entrada, luego del imparable de Jeffer Patiño que llevó a la caja registradora a Carlos Quiroz para poner el juego 2-1.

Los bocatoreños ampliaron el marcador en el cuarto episodio con tres rayitas más, en las piernas de Carlos Cortes y Jael Escobar y Joshawn Wright para poner el juego 5-1,

En la octava entrada, Chiriquí anotó dos carreras más, en las piernas de Carlos Xavier Quiroz e Iraj Serrano para poner el juego 5-3.

Pero los bocatoreños ampliaron el marcador en la novena entrada con un carrera anotada por Jael Escobar y poner el defintivo 6-3

El partido lo ganó Didier Vargas, que en trabajó 7.2 episodios, le anotaron 3 carreras, permitió 9 imparables, una base por bola y recetó 6 ponches.

Mientras que la derrota para Chiriquí, la cargó su abridor Luis Escobar, que no pudo sacar outs y recibió 3 imparables, le anotaron 2 carreras y concidió una base por bola

La serie final sigue este miércoles en el estadio Rod Carew a las 8:00 p.m.