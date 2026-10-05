Bravos y Dodgers tienen un juego crucial

Las Series Divisionales de la Liga Nacional avanzan este martes (hoy) a sus vitales Juegos 3 con los duelos empatados o al borde del pase.

En la llave entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta (serie empatada 1-1), la acción se traslada al Truist Park de Atlanta a las 5:00 p.m. (hora de Panamá).

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Para este choque, los Bravos enviarán a la lomita a su zurdo estrella Chris Sale (16-5, 2.16 de efectividad), mientras que la escuadra angelina responderá con el derecho japonés Yoshinobu Yamamoto (11-8, 2.92 efectividad).

Cerveceros ante Padres

Por su parte, los Cerveceros de Milwaukee visitan el Petco Park para medirse a los Padres de San Diego a partir de las 8:30 p.m. (hora de Panamá) con la ventaja en la serie 2-0.

La franquicia de Milwaukee saltará al terreno de juego con el diestro Dustin May (8-7, 4.12 de efectividad) en busca de barrer la llave, mientras que el conjunto de San Diego apostará por Nick Pivetta (13-10, 3.84 de efectividad) para mantenerse con vida.