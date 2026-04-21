Canadá es el rival de Panamá por el boleto al Mundial Brasil 2027

Panamá Femenina jugará ante Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W que se disputará en noviembre y que clasificará de manera directa a cuatro selecciones a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a tres selecciones (más el anfitrión Estados Unidos) a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Tras ganar su grupo en la Clasificatoria de Concacaf, Panamá conoció este martes que jugará ante Canadá por el boleto a la próxima Copa Mundial de la FIFA.

La confirmación la realizó la misma Concacaf en un comunicado de prensa publicado este martes en donde, además, confirmó el resto de los cruces, las sedes, fechas y cómo será el formato de competencia.

CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

27 Nov – Estados Unidos vs El Salvador – Estadio Texas Health Mansfield, Mansfield, Texas

28 Nov – Canadá vs Panamá – Estadio Texas Health Mansfield, Mansfield, Texas

28 Nov – México vs Haití – Estadio Texas Health Mansfield, Mansfield, Texas

27 Nov – Costa Rica vs Jamaica – Estadio Texas Health Mansfield, Mansfield, Texas

SEDES Y FECHAS

Este Clasificatorio Concacaf W se jugará del 27 de noviembre al 5 de diciembre del 2026. Los cuartos de final, semifinales y play in se jugarán en el Estadio Texas Health Mansfield de Mansfield, Texas, mientras que la final y el partido por el tercer lugar se jugarán en el Estadio Shell Energy en Houston, Texas.

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FORMATO – POR CONCACAF

Los enfrentamientos de Cuartos de Final y el camino de cada equipo hacia la Final se han determinado con base en el Ranking Mundial Femenino de la FIFA al 21 de abril de 2026, con los equipos clasificados del 1 al 8 y el equipo mejor clasificado enfrentando al de menor clasificación en la ronda inicial:

QF1: Estados Unidos (1) vs El Salvador (8)

QF2: Canadá (2) vs Panamá (7)

QF3: México (3) vs Haití (6)

QF4: Jamaica (4) vs Costa Rica (5)

Tras los Cuartos de Final, los cuatro ganadores avanzarán a las Semifinales y clasificarán automáticamente para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Los cuatro equipos perdedores pasarán a la ronda de Play-In, donde competirán por los dos cupos de Concacaf al Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. Los enfrentamientos restantes se desarrollarán de la siguiente manera:

PI1: Perdedor QF1 vs Perdedor QF4

PI2: Perdedor QF2 vs Perdedor QF3

SF1: Ganador QF1 vs Ganador QF4

SF2: Ganador QF2 vs Ganador QF3

Tercer Lugar: Perdedor SF1 vs Perdedor SF2

Final: Ganador SF1 vs Ganador SF2

Al concluir el torneo, los dos finalistas del Campeonato Concacaf W y el tercer lugar también asegurarán un cupo en el Torneo Olímpico de Fútbol Femenino de Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos —ya clasificado como país anfitrión— finalice entre los tres primeros, el último cupo olímpico de Concacaf será otorgado al cuarto lugar.

La información sobre boletos y el calendario completo de partidos con horarios de inicio se anunciarán en una fecha posterior.