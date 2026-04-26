Carlos Samudio se corona en el nacional de ciclismo

Impuso su estilo y su ritmo. El chiricano Carlos Ariel Samudio fue el mejor en el recorrido de 196 kilómetros, entre David- San Lorenzo- David- Los Anastacios y Cerro Colorado, al cruzar la línea de primero, para coronarse en la prueba de fondo de la categoría élite en el Campeonato Nacional de Ruta 2026.

Samudio, quien también pertenece al equipo italiano Solution Tech Nippo Rali, detuvo el cronómetro en 4 horas, 53 minutos y 32 segundos para llevarse el título por segunda ocasión en su historia en estas lides.

A 7 segundos de diferencia de Samudio cruzó la línea de meta el santeño Roberto González, quien también corre para el mismo equipo europeo, al que pertenece Samudio.

Recordemos que Roberto González fue el ganador de esta prueba en el 2025 y defendía su corona.

En el tercer lugar se ubicó el corredor de Senafront, el chiricano Bolívar Espinosa, a 9 segundos de diferencia. Con el triunfo obtenido, Samudio tuvo un torneo redondo, recordemos que también se había coronado en la prueba contrarreloj el pasado viernes.

En la categoría élite femenina la campeona fue Maraya López, en la Sub-23 el título fue para el herrerano Emanuel Viane y en el nivel júnior el vencedor fue José Castro.