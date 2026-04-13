Chiriquí parte por delante en la serie contra Panamá Oeste

La novena de Chiriquí partió por delante en la Semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, al vencer 8-7 a Panamá Oeste en episodios extras (10) en el Estadio Kenny Serracín de la ciudad de David, el cual fue el escenario de una noche histórica para los peloteros Carlos Xavier Quiroz y Jonathan Saavedra.

El partido fue muy disputado, cambiando el liderazgo en varias ocasiones pero al final los del Valle de la Luna lograron un triunfo importante en sus aspiraciones de nuevamente estar en una Serie Final.

Con el partido empatado a 7 carreras en la parte baja de la décima entrada, Chiriquí anotó la carrera del triunfo cuando con bases llenas y el bateando el emergente Amador Rojas, el relevista Miguel Gómez realizó un lanzamiento descontrolado que permitió la carrera del triunfo en las piernas de Erick Barría.

Chiriquí ligó 13 imparables y cometió un error al cuadro, mientras que los del Oeste conectaron 11 imparables y tuvieron dos fallas a la defensa.

El lanzador ganador fue Ernesto Silva en rol de relevo, mientras que el derrotado fue Miguel Gómez.

El triunfo chiricano coronó una noche histórica para los peloteros Carlos Xavier Quiroz y Jonathan Saavedra, quienes lograron llegar a la cifra de 800 imparables, uniéndose de esta manera a la leyenda Rodolfo 'Candelilla' Aparicio, quien es el líder en esta estadística con 831.

Quiroz logró su imparable 800 en el mismo primer inning cuando conectó una roleta lenta por la segunda base, logrando llegar a salvo a primera pero tuvo que abandonar el encuentro por un tirón en una de sus piernas.

Por su parte Saavedra ligó su imparable 800 en la parte baja del quinto inning mediante una línea al jardín izquierdo.