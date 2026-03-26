Chiriquí sale a defender su liderato ante Bocas del Toro en el béisbol mayor

La novena de Chiriquí saldrá a defender el liderato del Campeonato Nacional Mayor de Béisbol 2026 cuando reciba a Bocas del Toro en el estadio Kenny Serracín a las 7:00 p.m.

Los dirigidos por Alberto "Beto" Macré tienen marca de 8 victorias y 3 derrotas, respectivamente.

Los "Tortugueros" se ubican en el séptimo lugar con registro de 6 triunfos y 5 derrotas.

En otros partidos, Darién (4-5) visita a Coclé (5-6) en el Remón Cantera; mientras que Panamá Metro (6-4) recibe a Colón (7-4) en el Rod Carew.

Potros de Este (1-10) visita a los "Vaqueros" de Panamá Oeste (7-4) en el estadio Mariano Rivera.

Por su lado, Los Santos (5-6) recibe a Herrera (6-3) en el Claudio Nieto y Veraguas (7-3) se enfrenta a Occidente (1-10) en el Omar Torrijos.