Panamá
Chiriquí sale a defender su liderato ante Bocas del Toro en el béisbol mayor
- Jaime A. Chávez Rivera
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La novena de Chiriquí, tiene marca de 8 victorias y 3 derrotas, respectivamente.
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La novena de Chiriquí saldrá a defender el liderato del Campeonato Nacional Mayor de Béisbol 2026 cuando reciba a Bocas del Toro en el estadio Kenny Serracín a las 7:00 p.m.
Los dirigidos por Alberto "Beto" Macré tienen marca de 8 victorias y 3 derrotas, respectivamente.
Los "Tortugueros" se ubican en el séptimo lugar con registro de 6 triunfos y 5 derrotas.
En otros partidos, Darién (4-5) visita a Coclé (5-6) en el Remón Cantera; mientras que Panamá Metro (6-4) recibe a Colón (7-4) en el Rod Carew.
Potros de Este (1-10) visita a los "Vaqueros" de Panamá Oeste (7-4) en el estadio Mariano Rivera.
Por su lado, Los Santos (5-6) recibe a Herrera (6-3) en el Claudio Nieto y Veraguas (7-3) se enfrenta a Occidente (1-10) en el Omar Torrijos.
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