Colón y Chiriquí, listos para inaugurar el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026

Colón será el epicentro del béisbol mayor cuando el árbitro grite "playball", ante la concurrencia de los aficionados hoy en el renovado estadio Roberto Mariano Bula.

Los "Beep-Beep" de la Costa Atlántica reciben a Chiriquí a las 8:00 p.m., en el partido inaugural del torneo nacional mayor de béisbol que jugará su versión 83 y que será dedicado a los expeloteros:Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José M urillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís.

Colón cuenta con 9 títulos en la máxima categoría de la pelota panameña, la última corona la obtuvo en el año 2023 cuando se impuso en la serie final a Los Santos por 4-1, al mando en ese momento por Hipólito Ortíz, que los vuelve a dirigir en la actual campaña.

Ortíz ha reiterado que su primer objetivo es poder meterse entre los cuatros semifinalistas, para luego ir avanzado a la final.

Chiriquí apuesta a la experiencia, vuelve a ser dirigido por un "Viejo Zorro", como es Alberto Macré, quien buscará reverdecer laureles con el equipo del "Valle de la Luna".

"Beto" Macré, al frente de Chiriquí, es uno de los pocos directores que ha ganado tricampeonatos en la pelota panameña, tanto en la categoría mayor como juvenil.

Macré fue tricampeón con Chiriquí en los años 1991-1992 y 1993 en la categoría mayor. También fue tricampeón en la juvenil en los años 2007, 2008 y 2009.

Chiriquí cuenta con 17 títulos en el béisbol mayor, el último lo ganó en el 2024, precisamente ante Colón al ganar la serie final 4-3 en siete juegos.

Otros partidos

En otros encuentros de hoy, Veraguas y Panamá Este se enfrentan en el estadio Rod Carew desde las 2:00 p.m., luego se miden Bocas del Toro y Metro en esa misma sede a las 7:00 p.m.

Mientras que Occidente visitará a Darién en Metetí, Coclé recibe a Los Santos en el Remón Cantera y Herrera se enfrenta a Oeste en el Mariano Rivera, estos partidos son a las 7:00 p.m.