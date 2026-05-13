Colonense quiere dirigir la Fedebop

Abraham Rodríguez, médico colonense presentó oficialmente sus aspiraciones para presidir la Federación Olímpica de Boxeo de Panamá (Fedebop).

Rodríguez, oriundo de la provincia de Colón y padre del invicto boxeador profesional Moisés Yoau Rodríguez, destacó la necesidad de rescatar y fortalecer el boxeo olímpico panameño con nuevas ideas, mayor organización y respaldo a los atletas.

Con experiencia dentro del boxeo amateur, olímpico y profesional, el galeno ha estado ligado de cerca al desarrollo deportivo nacional, colaborando además con la Comisión de Boxeo Profesional de Colón que preside el también galeno Winston Grenald, participando en veladas boxísticas y atención médica a los pugilistas.

Por lo tanto, Rodríguez, apuesta por una gestión enfocada en el desarrollo, la unidad y el fortalecimiento del semillero deportivo nacional.