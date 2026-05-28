'Coto' Córdoba sobre el partido de Panamá ante Brasil: 'Para ver en qué nivel estamos'

Panamá llegó a Río de Janeiro la noche de este jueves para un partido amistoso previo al Mundial 2026. Este encuentro servirá de ensayo, tanto a la Roja como a Brasil, en un juego pactado para realizarse este domingo en la ciudad brasileña.

“Jugar en el Maracaná genera una expectativa muy alta”, expresó el central José “Coto” Córdoba, en el marco de los entrenamientos del seleccionado mayor en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes.

“Todos estamos contentos de poder disfrutar de ese partido amistoso, competir de la manera correcta y ver en qué situación estamos, en qué nivel estamos”, expresó el también defensa del Norwich City de Inglaterra.

Córdoba explicó que llega bien físicamente y también se refirió a la lucha que hay por un puesto en la titularidad en la línea defensiva del equipo panameño.

“Tenemos un grupo muy sano”, sostuvo “Coto” Córdoba al referirse a la competencia que existe por un espacio en el 11 inicial del seleccionado panameño.

“Todos podemos jugar de titular; le toca la responsabilidad al técnico saber quién juega, pueda dar la cara por el país y defender los colores como el país se lo merece”, remarcó el exjugador del CAI chorrerano.

El defensa central añadió que llega bien, que está al 100% y que espera enfrentar a los delanteros de la Liga Premier de Inglaterra, a quienes ha estudiado personalmente mientras se prepara para los juegos del Mundial.

“He estado tres meses pensando en todos esos partidos, viendo a los delanteros, las calidades que tienen, las cosas positivas y las cosas negativas. Sacaré mis conclusiones para estar pendiente de cada delantero en los partidos que corresponda”, señaló Córdoba.

El seleccionado panameño, que arribó a Brasil, entrenará este viernes en las instalaciones del centro de entrenamiento del club Vasco da Gama.

Panamá solo ha podido anotar un gol a Brasil

Según la historia y las estadísticas, Panamá y Brasil se han enfrentado en su historia futbolística en 5 partidos, donde la Roja ha sufrido 4 derrotas y logrado un empate. En total, solo ha podido anotar un gol y ha recibido 16 en contra.

Precisamente, el resultado más destacado de Panamá fue la igualada 1-1 contra Brasil en un amistoso.

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El autor del gol panameño fue Adolfo Machado en una jugada a balón parado que remató de cabeza a los 36 minutos del cotejo, el 23 de marzo de 2019 en el estadio Do Dragao en Oporto, Portugal, Panamá era dirigido en ese momento por el interinato de Julio César Dely Valdés.