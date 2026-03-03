Crisis Geopolítica: entre bombas y balones

La escalada ofensiva entre Irán e Israel redefine el tablero global, con bombardeos que han escalado a un conflicto abierto y directo repercutiendo en un evento masivo y altamente remunerado, como lo es el Mundial de Fútbol 2026.

Los ataques masivos de EE.UU. e Israel contra Irán, provocaron respuestas iraníes con misiles sobre Israel y bases en el Golfo; amplificando tensiones en el mundo entero, generando inestabilidad en Oriente Medio y afectando directa e indirectamente la próxima "cita mundialista" de fútbol.

El torneo en EE.UU., México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio, pierde a Irán del Grupo G (con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda) por su presunto retiro oficial debido a la crisis bélica y política interna.

En tal sentido, la FIFA podría enfrentar una reorganización de fases de grupos, posibles multas a Irán y vetos a otros equipos árabes o asiáticos por restricciones migratorias estadounidenses. Sedes como el MetLife o el Azteca podrían ver protestas o militarización extrema, convirtiendo el evento en un foco diplomático.

Esta crisis acelera la importancia logística de Panamá.

Políticamente, su postura condena tensiones sin alienar vecinos árabes, fortaleciendo lazos con México y Canadá como coanfitriones. Al mismo tiempo, Panamá, debe tener el foco en la preparación táctica para sus compromisos ante Ghana, Inglaterra y Croacia, mientras el gobierno asegura visas y seguridad, convirtiendo la neutralidad en activo deportivo.

En resumen, la selección navega la tormenta geopolítica hacia su segunda Copa del Mundo, equilibrando balones con diplomacia. La neutralidad de Panamá, mitiga riesgos para grupos con equipos asiáticos o africanos, permitiendo logística fluida pese a la guerra.

Asimismo, Panamá posiciona el Canal como "puente de confianza" diplomática, invitando adhesiones para blindar el torneo. En resumen, lejos de limitar apoyo, eleva al país como facilitador neutral en medio del caos geopolítico.

Esta escalada transforma el fútbol en campo de batalla geopolítica, erosionando su neutralidad y afectando patrocinios, viajes y audiencias globales. Para Panamá y Latinoamérica, el Mundial pierde brillo ante un contexto donde balones compiten con bombas reales, priorizando seguridad sobre espectáculo.

El deporte ya no evade la realidad; la refleja, exigiendo a la FIFA equilibrar pasión con paz.