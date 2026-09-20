Daniel González se impone en el Panama City Marathon

El Panama City Marathon se realizó en su primera versión y fue dominada por el veragüense Daniel González, quien recorrió los 42 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 40 minutos y 43 segundos.

González, que ha representado a Panamá en eventos internacionales en otras distancias, compitió por primera ocasión en un maratón.

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En la rama femenina, la brasileña Mariana Luchezi se llevó los máximos honores con un tiempo de 3 horas, 07 minutos y 53 segundos.

Por su parte, el olímpico Jorge Castelblanco se impuso en los 21 kilómetros al detener el cronómetro en 1 hora, 10 minutos y 22 segundos.

Hay que recordar que este evento certifica o avala el boleto a la Maratón de Boston.