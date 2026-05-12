Darwin Pinzón rompe el silencio y asegura ser inocente

El futbolista Darwin Pinzón, rompió el silencio, asegura ser inocente de las acusaciones que lo involucran en un presunto intento de homicidio.

El jugador del San Francisco fue detenido el pasado lunes en Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, luego que el sistema arrojó el oficio de captura en su contra, emitido por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de San Miguelito.

En su cuenta de Instagram, Pinzón, sostiene que con el "objeto de aclarar los rumores suscitados en redes sociales, me dirijo a ustedes con el fin de manifestarles que estamos bien que a pesar de los inconvenientes que se han presentado"

"Es muy difícil luchar contras las expresiones deshonrosas, lesivas a mi honor y dignidad personal, ya que se hace mención de hechos que mi persona no ha realizado " sostiene el exseleccionado nacional en su escrito.

De igaual manera, Darwin Pinzón, agrega que intentan perjudicarlo, pero que él sigue creyente en Dios y con la frente en alto.

"Malas intenciones de personas que intentan denigrarme y manchar mi nombre, seguimos con la cabeza en alto, en el ejercicio de la defensa de mi honor y reputación, confío en Dios y la justicia encontrar una pronta solución a esta situación", agrega Pinzón

"No ha sido fácil llegar hasta donde hoy me encuentro y a pesar de todas las adversidades me mantengo enfocado a mi meta y sueños, porque amo el deporte", sostiene el jugador y agrega que "Te amo Dios, hay niveles que se ganaron con Fe y sacrificios".

Pinzón estuvo detenido por el robo de celulares y a su regreso a su carrera futbolística, jugó para Veraguas United, luego al Umecit y actualmente se encuentra con San Francisco de Las Chorrera, equipo que quedó eliminado del actual Clausura 2026.