Del sueño al naufragio en 45 minutos

El fútbol premia la concentración y castiga el error. Brasil lo demostró con un 6-2 que desnuda las tareas pendientes de Panamá tras un partido de dos caras: un primer tiempo digno y un complemento de pesadilla.

El arranque fue duro: Panamá entró "dormido" y al primer minuto ya perdía. Sin embargo, reaccionó con carácter. Michael Amir Murillo empató con un tiro libre desviado, tras una recuperación de Edgar Yoel Bárcenas que provocó la falta cerca del área grande.

La selección equilibró las acciones, jugó de tú a tú a la Canarinha y creó peligro. Una desatención en la marca permitió el 2-1 local antes del descanso, pero los primeros 45 minutos mostraron orden y valentía ante la élite.

La segunda mitad activó la autodestrucción. Brasil hizo diez cambios, puso piernas frescas y aceleró, mientras Panamá se desplomó física y tácticamente.

En pocos minutos se pasó de un resultado decoroso a una goleada. Recibir seis goles refleja una defensa sin sincronía, lenta y sin contundencia. Se extrañó el equilibrio de Aníbal Godoy y la visión de Adalberto Carrasquilla, ambos lesionados. El desgaste físico evidenció la falta de recambio oportuno, un problema ya visto en la eliminatoria.

Perder ante Brasil es normal, pero la forma duele. El recambio desde la banca llegó con el 5-1 en contra, cuando el partido estaba perdido, y así es difícil asimilar un aprendizaje real. El golazo de Carlos Harvey, casi al final, apenas maquilló una tarde difícil.

La composición obliga a revisar la profundidad de la plantilla. Si los titulares se cansan, la distancia con la banca parece un abismo.

Además, surge una duda: si el DT apostó por César Blackman como lateral izquierdo, ¿qué sentido tiene llevar a dos especialistas como Eric Davis y Jorge Gutiérrez?

En conclusión, fue un baño de realidad. Panamá compite en ráfagas, pero la élite exige consistencia durante 90 minutos. Reconocer el escalón actual es el primer paso para crecer.