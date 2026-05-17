Deschamps, a la 'caza' de los 25 partidos de Schön

Los 25 partidos dirigidos por el alemán Helmut Schön, representan una marca con casi medio siglo de vigencia que puede caer en este Mundial 2026 con el seleccionador francés Didier Deschamps, quien con solo disputar la fase de grupos elevará su cuenta personal de 19 a 22 encuentros.

El registro de Schön, forjado entre Inglaterra 1966 y Argentina 1978, es el testamento de una era dorada de Alemania. En ese periodo, el estratega germano no solo acumuló presencias, sino un rendimiento envidiable: sumó 16 victorias, 5 empates y solo 4 derrotas, logrando una efectividad que le permitió levantar el trofeo en 1974.

Sin embargo, el avance de Deschamps en el escalafón histórico es vertiginoso.

Al iniciar su andadura en 2026, el galo subirá automáticamente de la séptima posición a la tercera, superando a nombres como Mario Zagallo y Óscar Washington Tabárez. Con los tres partidos de la fase de grupos, Deschamps llegará a los 22 encuentros, situándose solo por detrás de Schön y del brasileño Carlos Alberto Parreira (23).