El panameño David Carballeda conquista el Gran Premio de Guyana

A bordo de su legendario Mitsubishi Evo VI, el piloto panameño David Carballeda brilló en el Gran Premio de Guyana, al lograr su primera victoria de la temporada en el GT Challenge de las Américas 2026.

Con una conducción sólida, estratégica y precisa, cruzó la meta en la primera posición, consolidando así un triunfo que le permite sumar puntos valiosos en la disputa por el campeonato de la categoría GTS Jr. y reafirma su compromiso de seguir representando con orgullo a Panamá en cada carrera.

"Estoy muy feliz y orgulloso por este gran logro, esta victoria es para mi país y para todos los que me apoyan y creen en mí, llevar nuestra bandera a lo más alto en un campeonato tan competitivo es un honor indescriptible”, expresó emocionado el piloto chiricano.

"Mucho trabajo dando frutos. Mantenerme firme y no perder la Fe en uno, a pesar de los retos", agregó Carballeda luego de cruzar primero la meta.

Carballeda ganó su categoría, además del primer lugar en Másters y finalizó tercero en el overall.

Al analizar su desempeño en la tercera fecha del GT Challenge de las Américas, reconoció que, pese a lograr el primer lugar en su categoría, enfrentaron varios contratiempos, especialmente bajo condiciones climáticas adversas.

"Esta fue una carrera muy intensa. Salimos con todo y pasamos al primer lugar incluso pasamos al carro de Guyana, que es de otra categoría y lo contuvimos bastante vueltas. En el trencito se me pegó el Veloster de Panamá y se me fue un tantito, pero volví a darle duro y le ganamos en el último brinco", dijo Carballeda.

El piloto chiricano es bicampeón del serial más importante de Centroamérica y Panamá.