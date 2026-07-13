China defiende inspecciones a buques panameños tras "múltiples incidentes de seguridad"

El Gobierno chino defendió este lunes las inspecciones a buques de bandera panameña en sus puertos al atribuirlas a "múltiples incidentes de seguridad" previos, sin confirmar las reuniones que Panamá anunció para esta semana en China para abordar esas detenciones y la renovación de un acuerdo de transporte marítimo.



El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, declaró hoy en una rueda de prensa que, según datos chinos, los buques con bandera panameña han protagonizado desde comienzos de año "múltiples incidentes de seguridad" en aguas del país asiático.



Lin aseveró que, entre enero y julio, los buques panameños representaron cerca del 20 % de las llegadas de barcos extranjeros a puertos chinos, pero concentraron alrededor del 50 % de los accidentes y de las muertes y desapariciones registradas en esos incidentes.



"Las inspecciones de supervisión portuaria son una medida importante para garantizar la seguridad de la navegación y la limpieza del entorno marítimo", agregó el portavoz, al tiempo que aseguró que China realiza esos controles "de acuerdo con la ley y las normas" y en cumplimiento de las convenciones internacionales.



Lin respondió así a una pregunta sobre las críticas formuladas por Estados Unidos y Panamá en la 137.ª reunión del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI), en la que ambos países denunciaron que China habría adoptado medidas punitivas contra buques panameños por motivos políticos y pidieron reforzar los mecanismos para evitar la politización del comercio marítimo.



El Gobierno panameño anunció a comienzos de julio que funcionarios de ambos países se reunirán del 16 al 18 de este mes en China para tratar la detención de buques con bandera panameña y la renovación del acuerdo bilateral de transporte marítimo, aunque Pekín no ha confirmado hasta ahora esos contactos.



El convenio, firmado en 2017 poco después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y renovado en 2021 por cinco años, concede a la flota mercante panameña trato de 'Nación Más Favorecida' en puertos chinos, con ventajas como tarifas preferenciales y trámites más ágiles.



La tensión se produce después de que la Corte Suprema de Panamá anulara en enero la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados desde 1997 por Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, una decisión adoptada en medio de presiones de Washington por la supuesta influencia china en torno al canal.



Pekín advirtió entonces de que defendería los derechos e intereses de sus empresas, mientras PPC activó arbitrajes internacionales contra el Estado panameño por más de 2.000 millones de dólares.



El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó a comienzos de julio que las detenciones de barcos con bandera panameña en China "van en disminución", aunque reconoció que la situación podría afectar la valoración del registro panameño en el sistema regional de control portuario de Asia-Pacífico.