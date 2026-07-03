Erling Haaland le saca provecho a las colitas y convierte su peinado en una millonaria oportunidad de negocio

El jugador del Manchester City y de la selección de Noruega, Erling Haaland, ha convertido su peinado en una oportunidad de negocio. Su imagen dentro del campo ahora está ligada a una marca que lo respalda en cada partido.

El delantero noruego es accionista de KKNEKKI, empresa dedicada a fabricar ligas para el cabello creada originalmente en Corea del Sur y comercializada por la compañía noruega. Estos mismos accesorios se han vuelto parte de su estilo y de su identidad deportiva.

Además, la compañía lanzó una colección especial inspirada en Haaland. Con ello, demostró cómo un detalle aparentemente simple puede transformarse en una estrategia de marketing.

Por otro lado, la iniciativa refleja el poder de la marca personal en el fútbol moderno. Cada accesorio o gesto puede convertirse en una fuente de ingresos por parte de figuras reconocidas en el fútbol.

Asimismo, Haaland aprovecha su popularidad para diversificar sus negocios. No solo destaca por sus goles, también capitaliza su imagen en proyectos comerciales.

De igual manera, la empresa obtiene beneficios al asociarse con una estrella de alta competitividad y reconocida a nivel mundial. La visibilidad del jugador multiplica el alcance de la marca en distintos mercados.