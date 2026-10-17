Español Xabier Berasategi conquista el Gran Prix Chiriquí 1.2 UCI

El ciclista español Xabier Berasategi, integrante del equipo Euskaltel-Euskadi, se proclamó campeón del Gran Prix Chiriquí 1.2 UCI, disputado este viernes 16 de octubre sobre un exigente trazado de 170.5 kilómetros entre David, la Entrada de Nancito y final en Las Lomas.

Berasategi detuvo el cronómetro en 4:02:26 tras definir la carrera en un potente sprint masivo entre un grupo selecto de 10 corredores que se disputaron la gloria en los metros finales.

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El podio lo completaron su compañero de escuadra, Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi), en la segunda posición, y el costarricense Gabriel Rojas (Manzaté La Selva) en la tercera casilla.

La representación nacional tuvo una destacada actuación de la mano de Bolívar Espinosa, del equipo Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), quien finalizó como el mejor panameño en la octava posición, cruzando la meta con el mismo tiempo del ganador.

La acción del ciclismo internacional continuará este fin de semana con la celebración de la Clásica Provincia de Chiriquí 2.2 de dos etapas.

La primera se disputará este sábado 17 de octubre, sobre una distancia de 146 kilómetros, con salida desde David y recorrido por San Juan, Chiriquí, Gualaca y Caldera.

Para el domingo 18 de octubre está programada la segunda etapa, que consistirá en un circuito cerrado en la vía Boquete, con 12 vueltas y un recorrido total de 149 kilómetros. La llegada estará ubicada frente al estadio Kenny Serracín, en David.

Campaña solidaria: "Hoy pedaleamos por quienes más lo necesitan"

En el marco de esta fiesta deportiva, la Federación Panameña de Ciclismo, en colaboración con la Alcaldía de David y la dirección provincial de Pandeportes Chiriquí, reiteró la invitación a la comunidad en general y a la afición ciclista a unirse a la iniciativa "Hoy pedaleamos por quienes más lo necesitan", destinada a llevar alivio a las familias damnificadas por el reciente sismo.

El día de recolección será mañana domingo 18 de octubre (durante la última etapa) en las inmediaciones del Estadio Kenny Serracín, David, Chiriquí.

Se estarán recibiendo víveres no perecederos e insumos de primera necesidad.