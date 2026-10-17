Demolición y construcción de viviendas avanzan en zonas afectadas por el sismo

El Gobierno avanza con los trabajos de demolición, remoción de escombros y construcción de viviendas para las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, mientras continúan las labores para recuperar las vías y atender a las personas que permanecen en albergues.

José Ramón Icaza, secretario de Metas, informó que, tras identificar y evaluar las viviendas afectadas, se han iniciado acciones para ofrecer soluciones habitacionales en distintas comunidades de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera y Coclé.

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Los trabajos se desarrollan en Matas y Las Lajas, en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí; en Soná y Río de Jesús, en Veraguas; y en Parita y Las Minas, en Herrera.

Icaza también indicó que se espera iniciar próximamente las labores en Los Pozos, en Herrera, así como en La Pintada y Penonomé, en Coclé, con el objetivo de que las familias puedan contar con viviendas seguras y recuperar sus hogares.

En cuanto a la recuperación de la infraestructura vial, el secretario de Metas señaló que los 22 puentes identificados con afectaciones por el sismo ya fueron abiertos al tránsito, aunque algunos mantienen restricciones para garantizar la seguridad de los usuarios.

Entre ellos figuran los puentes sobre los ríos Oria y Aguas Blancas, donde se estableció una limitación de peso de hasta 10 toneladas y una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

Icaza destacó que la recuperación de las carreteras no consiste únicamente en retirar tierra y escombros, sino también en restablecer la conexión entre comunidades y facilitar el traslado de alimentos, agua, medicamentos y equipos de asistencia.

En la provincia de Los Santos se despejaron las rutas Las Tablas-Tonosí y Macaracas-Tonosí, así como el tramo Tonosí-Cambutal. También se habilitó la vía Tonosí-Búcaro, aunque con desvíos.

Mientras tanto, en Veraguas continúan los trabajos para recuperar la conexión entre Atalaya, Mariato, Quebro y Flores, además de las intervenciones en carreteras de Soná, Montijo y Río de Jesús.

Las autoridades también mantienen labores en puntos críticos de Herrera y Coclé para mejorar la circulación y facilitar el acceso de los equipos de asistencia a las comunidades afectadas.

Mientras que , el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) mantiene el acompañamiento a las personas damnificadas que permanecen en 55 albergues distribuidos en seis provincias y la comarca Ngäbe Buglé.

Según la información suministrada, aproximadamente 3,827 personas se encuentran alojadas en estos espacios, donde reciben asistencia y seguimiento por parte de los equipos de atención social.

Como parte de la respuesta, el Mides ha brindado 4,131 atenciones de trabajo social y 2,831 atenciones psicológicas, además de entregar insumos básicos para atender las necesidades de las familias afectadas.