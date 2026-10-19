¿Ghana en la mente de Christiansen?

El técnico Thomas Christiansen fue presentado en Panamá para seguir con el proyecto de cara al Mundial 2030, de esto hace poco más de un mes. Pero ahora los medios de Ghana sostienen que el danés-español es uno de los últimos candidatos en postularse para dirigir un nuevo proceso con las "Estrellas Negras".

La renovación de Christiansen para seguir con Panamá fue anunciada el pasado 8 de septiembre por cuatro años más, teniendo en cuenta que en diciembre se tendrá que elegir a una nueva junta directiva en la Federación Panameña de Fútbol (FPF), la cual decidirá o corroborará la continuidad o no del danés-español.

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Pero este lunes, varios medios de Ghana sostienen que la hoja de vida de Thomas Christiansen fue presentada para dirigir al equipo africano en un proceso eliminatorio.

"El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, postula al cargo de entrenador de Ghana", afirma en su titular el sitio de Sports News de Ghana.

El sitio GHANAsoccernet.com agrega que Thomas Christiansen conoce el potencial de Ghana, debido a que los enfrentó en el pasado Mundial 2026, donde perdió por la mínima de 1-0.

Otros medios del país africano que se hicieron eco de las posibilidades de que Christiansen dirija al equipo africano incluyen la plataforma GBC Ghana Online, que titula: "Thomas Christiansen se perfila como el último candidato para el puesto de entrenador de las Estrellas Negras".

Luego de la salida del portugués Carlos Queiroz como entrenador de las "Estrellas Negras", la Federación Ghanesa de Fútbol (GFA) ha iniciado la búsqueda de un entrenador para un nuevo proceso camino al Mundial 2030.

Por lo pronto, Ghana cuenta con un técnico sueco de 44 años, Kim Lars Björkegren, como interino para cumplir sus compromisos de cara a la clasificación de la Copa Africana 2027 ante Somalia en noviembre

La Federación Ghanesa de Fútbol (GFA) seguirá evaluando a los entrenadores aspirantes para dirigir a Ghana entre octubre y noviembre.

Mientras tanto, en Panamá, Thomas Christiansen tendrá que prepararse para los partidos de la Liga de Naciones ante Curazao el 12 y 15 de noviembre.