Los beneficios económicos para Panamá tras salir de la lista negra de la Unión Europea

La reciente decisión de la Unión Europea (UE) de retirar a Panamá del Anexo 1 de su listado sobre jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, conocida como la lista negra, marca un hito estratégico para la economía nacional. El avance posiciona al país en el Anexo 2 (lista gris) tras un proceso de más de dos años de adecuación en materia de transparencia fiscal e intercambio automático de información.

Este cambio de estatus no solo valida las reformas implementadas por la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino que genera un impacto positivo directo sobre el clima de negocios y la reputación del centro financiero panameño.

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Atracción de grandes empresas y dinamización económica

Uno de los efectos inmediatos de abandonar la lista discriminatoria es la eliminación de barreras legales, tributarias y reputacionales que impedían el desembarco de grandes corporaciones internacionales.

Empresas globales con sede en Europa, especialmente de los sectores farmacéutico y manufacturero, mantenían frenada su entrada al mercado panameño debido a las restricciones operativas que implicaba operar en una jurisdicción calificada como no cooperadora.

Al alinearse con las exigencias internacionales de la UE y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Panamá reafirma su atractivo como centro logístico, comercial y de inversión.

Reducción del riesgo país y mayor confianza bancaria

El viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, enfatizó en Nex Noticias que esta actualización fortalece la posición financiera del Estado en los mercados internacionales.

"El hecho de no ser un país discriminatorio para la Unión Europea reduce la prima de riesgo, la cual ya hemos recortado a la mitad en comparación con 2024, y envía una clara señal de transparencia para que los grandes grupos utilicen nuestro sistema bancario con total confianza", señaló Fernández.

El paso a la lista gris implica el cumplimiento de un cronograma de compromisos técnicos acordados para mantener los estándares internacionales. No obstante, las autoridades confían en que el avance sostenido permitirá continuar desbloqueando inversiones y fortalecer la calificación crediticia del país a mediano plazo

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