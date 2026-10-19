Títulos y diplomas falsos: nueva operación deja al menos 18 aprehendidos

Al menos 18 personas fueron aprehendidas durante la Operación Credenciales 2.0, realizada por la Procuraduría General de la Nación en cinco provincias del país, como parte de investigaciones por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, la fe pública y la seguridad colectiva.

El operativo se desarrolló a través de la Fiscalía Segunda Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional.

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Las diligencias judiciales, relacionadas con investigaciones correspondientes a causas generadas durante el año 2026, se llevan a cabo de manera simultánea en más de 20 puntos de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos y Panamá Oeste.

La Operación Credenciales 2.0 da continuidad a la Operación Credenciales 1.0, que se llevó a cabo el pasado 26 de agosto y estuvo vinculada a una presunta red dedicada a la falsificación y venta de títulos, diplomas y otros documentos académicos.

De acuerdo con las investigaciones, estos documentos presuntamente eran utilizados para obtener nombramientos en escuelas y colegios públicos.