Viviendas unifamiliares: Expertos insisten en cumplir las normas de construcción

Tras el sismo de magnitud 7.5 que estremeció al país el pasado viernes 9 de octubre, expertos en ingeniería recuerdan a la población la importancia de cumplir con las normas de construcción establecidas en el Reglamento Estructural Panameño (REP), actualizado en 2021.

El marco regulatorio señala que, al levantar una vivienda unifamiliar, se deben tomar en cuenta diversos elementos para garantizar su estabilidad y resistencia ante este tipo de fenómenos, como las características del terreno, la calidad de los materiales y los elementos que sostienen la estructura.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

La cimentación de estas unidades requiere, en primera instancia, que un profesional idóneo realice un estudio geotécnico del sitio para determinar, con base en los resultados, si puede soportar las cargas de la vivienda.

Otro elemento clave son las paredes, que deben estar debidamente apoyadas y reforzadas a una profundidad mínima de 600 milímetros dentro del suelo natural, y confinadas por elementos de borde verticales (columnas de amarre) y horizontales (vigas de amarre).

El techo, por su parte, tiene que estar firmemente anclado a las paredes mediante un sistema de fijación capaz de transmitir las fuerzas horizontales que se generan durante un movimiento telúrico, para lo cual se utilizan pernos o ganchos incorporados al concreto de vigas o columnas, pues la unión no puede depender únicamente de la fricción.

Aunque la normativa estructural existe desde 1984 y ha sido actualizada en cinco ocasiones, su aplicación sigue siendo limitada, lo que expone a la población a riesgos, especialmente en el interior del país, en donde, según Ramiro Vargas, vicedecano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), todavía se recurre a métodos de construcción artesanales.

El ingeniero sostiene que contar con un código de construcción "robusto" no garantiza la seguridad de las viviendas si sus disposiciones no se cumplen; por ello, exhortó a la población a tomar conciencia sobre la importancia de levantar edificaciones conforme a las normas, reiterando que su incumplimiento o aplicación parcial puede aumentar la vulnerabilidad de estas ante un terremoto.'



Panamá se encuentra en una zona tectónicamente activa que registra alrededor de 800 sismos por año, en su mayoría imperceptibles para la ciudadanía debido a su baja magnitud.



El magíster Oscar Patiño explicó que es fundamental realizar un examen de patología estructural para identificar las causas que han producido el deterioro de una infraestructura a lo largo del tiempo y predecir su vida útil.



El Reglamento Estructural Panameño (REP) existe desde 1984 y ha sido actualizado en cinco ocasiones, pero su aplicación sigue siendo limitada.



Sacudió al país el pasado 9 de octubre.

La construcción de unidades habitacionales también debe tomar en cuenta, a juicio del doctor Oscar Ramírez, que Panamá se encuentra en una zona tectónicamente activa que registra alrededor de 800 sismos por año, en su mayoría imperceptibles para la ciudadanía debido a su baja magnitud.

No obstante, si una estructura no cumple con los criterios técnicos establecidos, hasta movimientos fuertes generados por el tránsito de un camión podrían generarle daños físicos, como grietas y fisuras.

El magíster Oscar Patiño, especialista en ingeniería estructural, explicó que, en estos casos, es fundamental realizar un examen de patología para identificar las causas que han producido el deterioro de una infraestructura a lo largo del tiempo y predecir su vida útil, porque esta también puede verse afectada por asentamientos, irregularidades en el sistema de cimentación y el desarrollo biológico de plantas.