Delitos sexuales superan las 5 mil denuncias; buscan frenar la revictimización

El Ministerio Público (MP), hasta el mes de septiembre, ha recibido 5,186 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, lo que supone un incremento del 11% con respecto al mismo periodo del año pasado.

La mayoría de las acusaciones se concentran en las provincias de Panamá (1,050), Chiriquí (825), Panamá Oeste (708) y la comarca Ngäbe-Buglé (619).

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Seguidas de Bocas del Toro (514), Coclé (331), Veraguas (322), el distrito de San Miguelito (241), Colón (210), Herrera (107), Darién (105), Los Santos (95), la comarca Guna Yala (37) y la comarca Emberá Wounaan (22).

Esta estadística preocupa a la población, sobre todo, porque entre los delitos más denunciados figuran el acceso sexual con una persona mayor de catorce años y menor de dieciocho (1,956), corrupción de personas menores de edad (291) y pornografía infantil (70), lo que subraya la necesidad que tiene el país de garantizar la seguridad de los infantes.

Dichos delitos, de acuerdo con datos del MP, acumulan 436 denuncias más que en el año 2025, equivalente al 23.2%.

Especialistas en protección de niños, niñas y adolescentes, como Lucy Córdoba, han insistido en la importancia de reforzar las acciones de prevención dirigidas a este grupo poblacional, haciendo énfasis en que no es una responsabilidad exclusiva del Estado, sino de toda la sociedad.

Sugirió a los padres, a través de sus redes sociales, supervisar constantemente a sus hijos, conocer el entorno en el que se desenvuelven y reportar a las autoridades cualquier situación que les genere sospechas, pues no todas las redes criminales hacen "ruido"; las más peligrosas operan en silencio.'



A la Asamblea Nacional llegó una iniciativa que busca evitar la revictimización de quienes sufren estos delitos, un factor que, en algunos casos, puede desincentivar las acusaciones.



La propuesta de la diputada Shirley Castañedas pretende establecer un procedimiento excepcional para evitar que los menores de edad sean entrevistados reiteradamente en investigaciones por estos agravios.



Especialistas en protección de niños, niñas y adolescentes, como Lucy Córdoba, han insistido en la importancia de reforzar las acciones de prevención dirigidas a este grupo poblacional, haciendo énfasis en que no es una responsabilidad exclusiva del Estado, sino de toda la sociedad.

Córdoba aseguró que las denuncias pueden evitar que otros menores de edad se conviertan en víctimas; por ello, pidió a la ciudadanía no tener miedo.

"Denunciar salva vidas. El silencio también hace daño", acotó.

Recientemente, a la Asamblea Nacional llegó una iniciativa que busca evitar la revictimización de quienes sufren estos delitos, un factor que, en algunos casos, puede desincentivar las acusaciones.

La propuesta de la diputada Shirley Castañedas pretende establecer un procedimiento excepcional para evitar que los menores de edad sean entrevistados reiteradamente en investigaciones por delitos sexuales.

Mencionó que revivir los hechos denunciados no solo somete a las víctimas a una experiencia traumática, sino que también degrada la calidad y contenido de la prueba; por ello, plantea que la entrevista se realice una sola vez ante un juez de garantías y quede grabada para su posterior introducción al juicio oral.

Este mecanismo, según Castañedas, alineará al país con estándares internacionales de derechos humanos y respetará el principio del interés superior del menor.

El anteproyecto será analizado por la comisión correspondiente, que determinará su viabilidad jurídica y, de ser aprobado, lo remitirá al Pleno para su discusión en segundo y tercer debate.