¿Habrá elecciones en el Real Madrid? Enrique Riquelme decidirá si compite contra Florentino Pérez

El español Enrique Riquelme, presidente del grupo Cox, anunció este miércoles que decidirá "en los próximos días" si se presenta como candidato a las elecciones presidenciales del Real Madrid en la que tendrá en frente a Florentino Pérez, actual mandatario blanco.

"Decidiré en los próximos días si cogemos el guante. Veremos si cogemos el guante en los próximos días y si da tiempo a hacer algo que tenga sentido", afirmó Riquelme en Ciudad de México durante el foro de El Financiero sobre la posibilidad de aspirar a la presidencia del club español.

"Como madridista, siempre estaré disponible. Y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid", remarcó el empresario en breves declaraciones.

Riquelme respondía así al sorpresivo anuncio de elecciones anticipadas en el club español anunciadas este martes por el actual presidente, Florentino Pérez.

Este miércoles, en una carta abierta firmada en su condición de socio número 43.858 del Real Madrid, el empresario aseguró que cuenta con la "capacidad económica y experiencia financiera" que requiere una entidad como el conjunto blanco.

Riquelme, de 37 años, guarda mucha relación con latinoamérica por sus negocios. Es un emprendedor pionero en el sector solar con presencia en España y su empresa Cox, cuenta con oficinas y proyectos en México, Chile, Panamá, Estados Unidos, Oriente Medio y Colombia.

Recientemente, su empresa cerró la compra de Iberdrola México por 4.000 millones de dólares.