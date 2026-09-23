Ian Romero gana bronce en los Juegos Suramericanos

El taekwondo le dio una medalla de bronce a Panamá en los Juegos Suramericanos 2026, que se realizan en Santa Fe, Argentina.

El atleta Ian Romero se impuso en un complicado combate ante Matías López, de Uruguay, por marcador de 2-1, para llevarse el honor de subir al podio por la medalla de bronce en los -68 kilogramos.

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En sus combates previos, el panameño Romero venció en cuartos de final a Ignacio Morales, de Chile, por 2-0, pero en semifinales cayó ante el brasileño Joao Souza por 0-2.

En esta categoría la medalla de oro fue para el argentino José Acuña, quien se impuso al brasileño Souza por 2-0, por lo que este último al final se tuvo que conformar con la plata.

Con la medalla obtenida por Ian Romero en taekwondo, la representación panameña llegó a la suma de 11 medallas hasta el momento, con un metal de oro, dos de plata y ocho de bronce.