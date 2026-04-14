La suerte le da la espalda al Barça, que queda fuera de la Champions

Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, expresó, tras la eliminación contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, que su equipo "dejó la vida" para la remontada, pero no estuvo "la suerte" de su lado, aunque remarcó que el conjunto azulgrana está en el "buen camino".

"Hicimos muy buen partido, nos dejamos la vida, intentamos todo. Tengo la sensación de que la suerte no estuvo de nuestro lado. Toca seguir. Estamos en el buen camino, vamos creciendo cada año, tenemos un equipo joven, con mucho talento y mucha calidad y puede competir por todas las competiciones como estamos demostrando en los últimos dos años. Vamos a seguir así", dijo en declaraciones a 'Movistar'.

"Nunca es bueno caer en cuartos de final, porque queremos ganarla. No es bueno, pero eso no significa que no jugamos bien o no estamos en el camino correcto. Tenemos que seguir así. En 'Champions' siempre son detalles y tienes que tener un poco de suerte. No ha caído de nuestro lado, pero yo creo que en algún momento va a caer de nuestro lado si seguimos así", abundó.

De Jong valoró que ya en el tramo final, "con uno menos, siempre va a ser más difícil" la remontada. "Cada uno ha dejado la vida, lo que podía dar y no ha sido suficiente", expuso.