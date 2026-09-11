Le dan el último adiós a Ismael Laguna, el “Tigre de Santa Isabel”

Familiares, amigos y amantes del deporte despidieron este viernes a Ismael Laguna, el legendario "Tigre de Santa Isabel", excampeón mundial y miembro del Salón de la Fama del Boxeo.

Laguna falleció el pasado 8 de septiembre a los 83 años, luego de permanecer recluido en un centro hospitalario tras sufrir quebrantos de salud.

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A las exequias, celebradas en la iglesia Santísima Trinidad, acudió la máxima figura del boxeo nacional, Roberto "Manos de Piedra" Durán, quien visiblemente conmovido rindió tributo a su admirado colega.

"Es muy duro para todos los panameños. Ismael Laguna le dio mucha gloria a Panamá; fue uno de los primeros campeones mundiales que tuvo nuestro país", expresó Durán a su llegada al templo.

Una trayectoria de gloria internacional

Ismael Laguna ingresó al prestigioso Salón de la Fama del Boxeo en el año 2001. A lo largo de su brillante carrera profesional, acumuló un récord de 65 victorias (37 por la vía del nocaut), 9 derrotas y 1 empate.

El 10 de abril de 1965, Laguna escribió una de las páginas más doradas del deporte panameño al coronarse campeón mundial del peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras destronar al puertorriqueño Carlos Ortiz sobre el ring del histórico Estadio Olímpico Juan Demóstenes Arosemena.

Un ídolo que inspiró a generaciones

Tras confirmarse el deceso de la leyenda, el reconocido periodista deportivo y autor del libro "Laguna, El Ídolo", Daniel Alonso, destacó el significado histórico de su figura para el país.

"Laguna es un parteaguas en la historia del boxeo panameño. Fue un ídolo indiscutible que sirvió de inspiración a muchos otros boxeadores que vinieron después de él, especialmente a Roberto 'Manos de Piedra' Durán", afirmó el narrador del emblemático programa Lo Mejor del Boxeo.

Alonso recordó que la victoria de Laguna sobre Ortiz no solo lo convirtió en el segundo panameño en ganar un título mundial, precedido únicamente por Alfonso Teófilo "Panamá" Brown, sino también en el gran "protagonista de la primera pelea de título mundial realizada en Panamá, un evento que paralizó por completo al país".