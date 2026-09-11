Sistema Penitenciario implementará compras en línea para entrega de artículos a privados de libertad

El Ministerio de Gobierno anunció este viernes nuevos protocolos para la entrega de artículos de limpieza, aseo personal y alimentos secos destinados a las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de la provincia de Panamá.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que a partir del 14 de septiembre se implementará una plataforma digital donde los familiares podrán comprar los artículos autorizados en línea.

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Una vez realizada la compra, los artículos se entregarán con férreos controles de seguridad a cada uno de los centros y luego se entregarán a las personas privadas de libertad.

Con este nuevo sistema, las autoridades buscan eliminar la fila para la entrega de artículos y que el familiar solamente llegue a visitar al privado de libertad.

La ministra dijo que se estima que cada centro penitenciario contará con este sistema a partir del año 2027.

Por su parte, el director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, indicó que han hecho un trabajo arduo para garantizar que la implementación del nuevo mecanismo se realice de manera ordenada y sin dificultades.

"Es sencillo, compran y nosotros entregamos los valores dentro del penal", agregó Singh.

El director reiteró que los familiares deberán realizar las compras en línea, mientras que las autoridades realizarán el protocolo de seguridad y entregarán los insumos en 24 o 48 horas.

En la ciudad de Panamá, el plan comenzará en El Renacer, Tinajitas y el centro penitenciario femenino La Esmeralda. Posteriormente, se avanzará hacia otros centros del interior del país.

Singh indicó que en centros como La Joya, La Joyita y La Mega Joya, donde la población puede alcanzar entre 4,000 y 6,000 privados, el proceso representa un reto mayor, por lo que se incorporarán progresivamente una vez iniciada la fase piloto.