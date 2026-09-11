‘Chichero’ representará a Panamá en los Goya y los Óscar

Panamá vuelve a mirar hacia Hollywood y España. La película “Chichero” fue seleccionada para representar oficialmente al país en los Premios Goya 2027 y entrar en la carrera por una nominación a los Óscar 2027.

La selección fue anunciada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá, que determinó que la producción cumplía con las bases y requisitos para asumir la representación panameña en ambos reconocimientos.

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Dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley, “Chichero” cuenta la historia de Josué, un joven quechua que huye del conflicto armado que vivió Perú durante la década de 1980 y llega a Panamá con la esperanza de construir una nueva vida.

En el país, el protagonista sobrevive vendiendo chichas y empanadas mientras mantiene su sueño de convertirse en campeón de boxeo. En medio de las dificultades conoce a Gaby, una mujer en situación vulnerable con quien comparte una historia marcada por la migración, el amor y la resistencia.

La cinta cuenta con un elenco encabezado por el actor peruano Júnior Béjar Roca y la participación de reconocidos talentos panameños como Andrea Pérez Meana, Mafe Achurra, Gaby Gnazzo, Diego de Obaldía, Domil Leira y Elmis Castillo.

Para los Óscar, la selección representa apenas el comienzo del camino. “Chichero” deberá superar las diferentes etapas del proceso de evaluación de la Academia de Hollywood antes de conocer si logra entrar en la lista corta y, posteriormente, convertirse en una de las cinco nominadas a “Mejor Película Internacional”.

En el caso de los Goya, la producción buscará una candidatura en la categoría correspondiente a “Mejor Película Iberoamericana”, por lo que también deberá avanzar en el proceso de selección de la Academia de Cine de España.

“Chichero” llega a esta carrera internacional después de haber ganado el Concurso Fondo de Cine 2023. La producción estuvo a cargo de QFilms y Dicine, con respaldo del Ministerio de Cultura de Panamá (MiCultura).

La película también tendrá la oportunidad de encontrarse con el público panameño en las salas de cine, ya que su estreno comercial está previsto para finales de septiembre de 2026.

Así, “Chichero” inicia un nuevo desafío para el cine panameño: llevar una historia de migración, sueños y resistencia a dos de las vitrinas cinematográficas más importantes de la región y buscar un lugar entre las producciones que competirán por los Goya y los Óscar 2027.