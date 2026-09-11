CAF concede préstamo de $500 millones al Banco Nacional de Panamá

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) formalizó este viernes la concesión de un préstamo al estatal Banco Nacional de Panamá de 500 millones de dólares, enfocado en empresas lideradas por mujeres y el sector agrícola, que atraviesa un año complicado por el fenómeno de El Niño.

"Es el crédito más grande que ha hecho CAF en su historia en Panamá para un banco. Es una gran operación orientada a apoyar: la mitad de este crédito a agronegocio y agroindustria, y la otra mitad a la pequeña y mediana empresa", dijo a EFE el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, durante el evento en el Biomuseo de la capital panameña.

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El préstamo está destinado a apoyar a 3,300 pequeñas y medianas empresas, con especial énfasis en aquellas lideradas por mujeres. Además, al menos la mitad de los recursos se destinarán al financiamiento de actividades agropecuarias y agroindustriales, principalmente en áreas rurales, según un comunicado.

En Panamá, la población rural representa aproximadamente un tercio del total nacional, por encima del promedio regional, según un informe presentado también durante el acto.

Los fondos financiarán además proyectos verdes vinculados con eficiencia energética, energías renovables y sostenibilidad, según la información oficial.

"Creo que llega en un momento muy importante para preparar los negocios rurales en Panamá. Tenemos sobre nosotros la advertencia del fenómeno de El Niño y creo que necesitamos, como sea, prepararnos para el estrés hídrico que puede significar ese fenómeno. Esta línea de crédito puede ser muy útil en ese proceso", agregó Díaz-Granados.

Panamá enfrenta este año una sequía asociada a un fenómeno de El Niño que ha obligado a las autoridades a declarar el estado de emergencia de cara a una caída drástica de hasta el 55 % de las lluvias, con mayor aumento de las temperaturas a finales de año y que podría alargarse hasta inicios de 2027.

Este fenómeno meteorológico, que calienta de forma cíclica las aguas del Pacífico alterando los patrones climáticos, está afectando tanto a los recursos hídricos como a la agricultura y se prevé que impacte la generación de energía hidroeléctrica.

Los efectos de El Niño ya se sienten en el Canal de Panamá, clave para la economía nacional, al bajar el nivel de los lagos que nutren la vía, obligando a las autoridades a reducir el tránsito diario de buques, así como un descenso del calado, la parte sumergible del barco.