Corea del Sur / México / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 México México y Corea del Sur se pelean el liderato del grupo: vive el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/18 20:00:00 Noticias Relacionadas 1 Gris debut de Ancelotti: Vinícius rescata a una discreta Brasil ante la seriedad de Marruecos 2 Mala lectura del DT condenó a Panamá 3 Bárcenas tras la caída ante Ghana: "Panamá no se ha rendido todavía" 4 José Córdoba lamenta la derrota de Panamá ante Ghana, pero destaca el trabajo del equipo 5 Panamá tendrá que levantarse luego de caer ante Ghana 6 Portugal y Cristiano fallan en su estreno contra RD Congo Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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