¡Motores rujan! Automovilismo y motocross, las pasiones de Iván Rodríguez

Los motores rugen e Iván Rodríguez, un joven piloto panameño de 15 años, se siente en su salsa.

Automovilismo y motocross son sus deportes favoritos, y cuando le preguntan por qué, la respuesta es sencilla: me gusta por lo divertidos que son y la sensación que uno siente al manejarlos.

"Hago motocross, y en esta rama, la moto te permite saltar", dijo Iván quien recién cumplió 15 años.

Explica Iván que este deporte se debe practicar en una pista especializada para poder realizar estos saltos.

"Las pistas están diseñadas para eso para cualquier tipo de terreno y para los saltos", añade.

La primera entrenadora de Iván en este deporte fue Yamilet Abrego, y luego de eso lo hace junto a su padre del mismo nombre.

Asegura que le tomó alrededor de un año y medio a dos años aprender a saltar.

Claves

Nombre: Iván Rodríguez



Fecha de nac.: 2 de diciembre de 2011



Comida favorita: Sushi



Pasatiempos: deporte en general y jugar videojuegos



Escuela: Panama Bright Academy.

"Los saltos vienen con el tiempo mientras uno sigue aprendiendo a manejar la moto", señaló. De hecho en su caso le tomó tres años de práctica de continua.

Reconoce que cuando está en el partidor antes de iniciar una carrera se siente "muy nervioso", pero cuando se da el banderazo entonces se enfoca en lo que está pasando en la pista y sus rivales.

"En ese momento lo que piensas es en el ritmo de la carrera, en cómo estoy compitiendo, en los cambios que lleva la moto y en la distancia que me lleva el corredor que va enfrente y sí yo estoy al frente, cuál es la distancia que le llevo al que viene atrás", expresó el atleta.

Iván compitió en la categoría novato y asegura que le fue bastante bien. Por lo tanto se pone como objetivo cambiar de moto y categoría para la próxima temporada que está programada para iniciar el 10 de mayo, eso sí con la vista puesta en una pista especial: La Olla.

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"Una de las cosas que más me atrae de la pista, La Olla es que al estar en Colón el clima cambia mucho, y nunca se sabe cómo va a estar la pista el día de la carrera", aseguró.

"A veces suceden imprevistos, puede llover el día anterior, o llover toda la madrugada o incluso el mismo día por lo que la carrera se complica bastante por el clima y el estado en el que está la pista", sentenció.