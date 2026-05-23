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Panamá

Mundial 2026: Una tarde de firma de autógrafos con el futbolista Michael Amir Murillo

Publicado 2026/05/23 09:45:00

Un gran número de personas compartió con Amir Murillo en AltaPlaza en una tarde de firma de autógrafos.

Durante la firma de autógrafos en AltaPlaza Mall. Foto: Fanny Arias

Durante la firma de autógrafos en AltaPlaza Mall. Foto: Fanny Arias

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¡La fiesta del fútbol se sigue viviendo intensamente en Panamá! La tarde del viernes decenas de seguidores pudieron disfrutar de un momento ameno junto al jugador Amir Murillo. 

Un gran número de personas se dio una vuelta por AltaPlaza Mall para disfrutar de una velada agradable junto al futbolista y aprovecharon la firma de autógrafos. 

Pero eso no es todo, ya que en la Plaza Central del mall hay una camiseta gigante de la "Sele" durante todo el mes de junio; el público en general podrá firmarla.

Con esta camiseta gigante quieren celebrar por todo lo alto, la segunda participación de Panamá en un Mundial, recordó Jessica Solís, gerente general de AltaPlaza. 

"El fútbol tiene algo único, nos reúne como país y familia", indicó subrayando que este mall está celebrando también sus 10 años.

Con esta firma se le dará de manera simbólica las mejores vibras a la "Sele". 

 

 

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