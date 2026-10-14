Oficializan la Orden 'Matador' Tejada para exaltar a futbolistas y entrenadores panameños

La Orden Nacional al Honor Futbolístico Luis "Matador" Tejada Hansell fue promulgada este miércoles (ayer) en la Gaceta Oficial de Panamá No. 30634-C.

El documento publicado explica que la orden será "la máxima distinción del Estado panameño destinada a reconocer y exaltar la trayectoria, méritos y aportes sobresalientes de los futbolistas, tanto en las categorías femeninas como masculinas, y de los entrenadores, que hayan contribuido de manera significativa al desarrollo, fortalecimiento y proyección del fútbol nacional".

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La Ley 556 de 14 de octubre de 2026, que consta de siete artículos, sostiene que el reconocimiento se realizará anualmente a un máximo de diez futbolistas o entrenadores y se garantizará la representación masculina y femenina.

En su artículo tres se señala que La Orden Nacional al Honor Futbolístico Luis "Matador" Tejada Hansell consistirá en una medalla distintiva y un pergamino oficial, que acreditará el reconocimiento conferido por el Estado.

Para garantizar su transparencia al momento de escoger a los candidatos, el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) nombrará un Comité de Honor que realizará sus labores ad honorem por un período de dos años prorrogables por una sola vez.

El Comité de Honor estará integrado por un representante de Pandeportes, otro de la Federación Panameña de Fútbol y un exseleccionado nacional, designado por la Asociación de Futbolistas de Panamá (Afutpa).

Este Comité deberá actuar con independencia de criterio, imparcialidad y sujeción a los principios de transparencia y objetividad.

La nueva ley fue una propuesta de la diputada Graciela Hernández que busca reconocer el legado deportivo del desaparecido futbolista Luis "Matador" Tejada Hansell, máximo anotador de goles del seleccionado panameño con 43 tantos.