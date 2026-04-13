¿Panamá ante República Dominicana en su despedida hacia el Mundial 2026?

Las selecciones de Panamá y República Dominicana jugarán un partido amistoso el próximo 3 de junio, según se desprende del portal balompiedominicano.com.

De acuerdo al citado portal, el encuentro tendrá lugar en el estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá "y representará el último compromiso de la selección canalera en su tierra antes de partir hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026".

En la cita mundialista Panamá quedó en el Grupo L, y enfrentará a Inglaterra, así como Croacia y Ghana.

Ghana está en la búsqueda de un nuevo técnico tras la destitución de Otto Add. Los portugueses Paulo Bento y Carlos Queiroz estarían entre los principales candidatos para dirigir el proyecto africano en el Mundial.

Destaca balompiedominicano.com que medirse a Panamá "obligará a los Quisqueyanos a exhibir un nivel de concentración y rigor táctico sin precedentes".

"Este fogueo es vital para la ruta de avance internacional que se ha trazado nuestro país, permitiendo que los jugadores dominicanos absorban el ritmo de competición de una selección que ya es referente obligado en el área", sentencia.

Hay que mencionar que República Dominicana tiene jugadores en ligas europeas, entre ellos los ex canteranos del Real Madrid, Peter Federico extremo derecho del Real Valladolid, el delantero Mariano Díaz, así como el defensa Junior Firpo del Real Betis y Pablo Rosario del Porto de Portugal .