Panamá se despide de su afición ante República Dominicana previo al Mundial 2026

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anuncia que la Selección Mayor de Panamá disputará un partido de despedida ante su afición, como parte de su preparación rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de junio, cuando Panamá enfrente a la selección de República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 7:45 p.m.

Este partido marcará el cierre de la preparación en casa para el elenco comandado por el entrenador Thomas Christiansen y marcará el inicio de la cuenta regresiva previo a su debut en el próximo Mundial.

Recordemos que la Selección Nacional estará debutando en la Copa Mundial 2026 el próximo 17 de junio cuando se mida ante su similar de Ghana, en el Estadio de Toronto, en su primer partido por el Grupo L.

Panamá y Dominicana cuentan en su historial con 6 enfrentamientos previos por categoría mayor para un balance de 5 victorias para el cuadro panameño, un empate, y un saldo 11 goles a favor para Panamá y 3 en contra.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 donde Panamá se alzó con la victoria por 3-0, en un encuentro disputado el pasado 8 de junio de 2021 en el Estadio Rod Carew, en Ciudad de Panamá.

El último ránking FIFA ubica al seleccionado dominicano en la posición 143, mientras que Panamá se mantiene en la casilla 33.

Antes de la despedida en casa, el onceno panameño estará jugando un importante encuentro el próximo domingo 31 de mayo, cuando visite al seleccionado de Brasil, en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, en la despedida del cinco veces campeón mundial.

En los próximos días se estarán brindando más detalles relacionados con la venta de boletos y aspectos logísticos del partido a través de los canales oficiales de la Federación.