Panamá tiene las metas claras en Panamericano de Ruta

Los panameños llegan a Montería, Colombia, con una combinación de experiencia en el ciclismo europeo y la fuerza del talento panameño.

El objetivo de los pedalistas panameños en el Panamericano de Ruta de Montería, que se realizará entre el 17 y 22 de marzo, es buscar consolidar su posición como potencia regional en las categorías, Élite, Sub-13 y Júnior.

La delegación panameña es optimista, está lidera por el tridente del equipo Solution Tech Nippo Rali de Italia como lo son Franklin Archibold, Carlos Samudio y Roberto González.

Casualmente en estos momentos González y Samudio se encuentran afinando su estado de forma en la prestigiosa Tirreno-Adriático.

Estos ciclistas tendrán el respaldo de los pedales de Christofer Jurado, Bolívar Espinosa y Bredio Ruiz, que llevan por lo menos un mes de preparación en tierras colombianas.

Otra de las figuras panameñas que tendrá acción es Wendy Ducreux, campeona de Centroamérica y que llega en buen momento a competir en Montería.

Mientras que la categoría Júnior es liderada por Anthony Cortés, del cual se espera mucho.

Para el Panamericano de Ruta, Panamá llega con una mezcla de madurez internacional y proyección. Con la participación de los corredores de Europa, lo que demuestra un crecimiento en el ciclismo panameño.