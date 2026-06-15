Pierde el trabajo tras realizar gesto racista contra influencer coreana en el Mundial

El aficionado mexicano Ulises Fernando Bernal Miramontes fue destituido de su cargo laboral este mes tras ser grabado realizando un gesto racista detrás de una popular influencer surcoreana durante un partido de la Copa del Mundo que tiene lugar en México, Estados Unidos y Canadá.

El incidente ocurrió en las graderías del Estadio Akron, ubicado en la ciudad de Guadalajara, México, mientras la creadora de contenido se filmaba en primera fila durante el encuentro disputado entre las selecciones de Corea del Sur y la República Checa.

Identificación del implicado y destitución fulminante

El comportamiento de Bernal Miramontes, quien fue captado estirándose las comisuras de los ojos en señal de burla hacia la comunidad asiática, generó un rechazo unánime en las plataformas digitales tras ser difundido ante millones de usuarios.

La víctima de la agresión discriminatoria fue identificada como Yoon Su-jin, conocida a nivel internacional en el ámbito digital como Ino Cat, tiene 6.6 millones de seguidores en YouTube y más de dos millones en TikTok.

Medios de comunicación surcoreanos lograron identificar plenamente al agresor como el presidente de una prestigiosa asociación de ingenieros en el estado mexicano de Jalisco.

Ante la magnitud de la polémica y la presión de la opinión pública internacional, la junta directiva de la organización civil determinó la remoción inmediata del profesional de todas sus funciones administrativas e institucionales.

Disculpa pública y silencio de los organizadores

Tras su salida del cargo, Bernal Miramontes recurrió a las redes sociales para publicar un video con una declaración formal de arrepentimiento.

“Cuando un extranjero visita México, queremos que se sienta como en casa, y eso es exactamente lo contrario de lo que hice. Quiero ofrecer una disculpa pública a Ino Cat, a la comunidad coreana y a todos los mexicanos que se avergüenzan de que no los represente”, manifestó el ingeniero en su comunicado.

"Estoy muy arrepentido, es de sabio reconocer que nos equivocamos. Presenté mi renuncia al cargo de Colegio de Ingenieros porque quiero deslindar a la institución de estos hechos, es algo a título personal", mencionó Bernal quien añadió que asumirá las consecuencias por su comportamiento.

Dijo que contactó con la influencer para que la disculpa sea en persona, al tiempo que recoció que es un hecho que le deja muy dolido además de sentir la presión mediática por su actuar.

Las normativas vigentes de la FIFA contemplan sanciones drásticas contra conductas discriminatorias dentro de las instalaciones deportivas, incluyendo multas de carácter económico, suspensiones o prohibiciones de acceso a los estadios, ni el máximo organismo del fútbol mundial ni el comité organizador local han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acciones disciplinarias que se aplicarán en este caso específico.