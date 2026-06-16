Cristiano Ronaldo / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 Estados unidos Portugal y Congo debutan vive el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/17 12:00:00 Noticias Relacionadas 1 Lionel Messi hace historia: triplete, récord mundialista y emoción en Kansas City 2 Senegal lamenta la falta de eficacia en la dura derrota contra Francia en el Mundial 3 Queiroz cree que Ghana tiene 'buenas soluciones' para contrarrestar fortalezas de Panamá 4 Christiansen lanza advertencia antes del Panamá vs. Ghana: “No hay partido fácil en el Mundial 5 Boston se queda sin cerveza ante la invasión de la 'Tartan Army' 6 Pierde el trabajo tras realizar gesto racista contra influencer coreana en el Mundial Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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