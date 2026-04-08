Simeone celebra la contundencia total y buen resultado ante el Barcelona por la Champions

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, celebra la "contundencia total" de su equipo y el "buen resultado" tras ganar este miércoles (0-2) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, pero ha subrayado que el cuadro catalán "seguramente hará sufrir mucho" a los rojiblancos en la vuelta.

"Desde el buen trabajo colectivo, pudimos lastimar en los momentos importantes del partido. El segundo gol nos dio más seguridad. Es una pena que no pudimos lastimar un poco más con esa ventaja que ellos tuvieron la semana pasada y nosotros ahora", ha resumido el técnico en referencia a la expulsión de Cubarsí en el minuto 44.

El preparador argentino ha explicado que la acción le quedaba "muy lejos" y no ha querido valorarla en profundidad, pero ha señalado que sus jugadores fueron "valientes para aprovechar una situación de juego que se dio en una buena interpretación entre Julián y Giuliano para quedarse en mano a mano con el portero y aparecer la expulsión".

Por otra parte, ha opinado que el árbitro acertó al no penalizar unas posibles manos de Pubill dentro del área: "Es sentido común. Si Marc que estaba recibiendo un supuesto pase para empezar la jugada e interpretó lo mismo que el árbitro, es porque solamente es sentido común con el juego. Luego podemos buscar todas situaciones para conspirar".

Sobre el hecho de que el Barcelona rematara a puerta más veces que su equipo, Simeone ha respondido que "el fútbol es maravilloso porque la contundencia es clave" y sus jugadores fueron "extremadamente contundentes", mientras que "en otras noches tocó la parte no buena de esta situación".

Acerca de su planteamiento, el preparador argentino ha reconocido que trataron de castigar la defensa adelantada del cuadro catalán y ha reivindicado que son un equipo que ha "hecho daño al Barcelona en casi todos los partidos", si bien ha expuesto que les "costó porque presionan muy bien".

Simeone ha destacado que Julián Álvarez marcó "un golazo" en el 0-1 y que Sorloth, autor del 0-2, está "siempre preparado para todo lo que caiga".

El técnico argentino ha admitido que sus jugadores priorizaron "asegurar el 0-2 y no forzar el 0-3", y no ha querido dar por hecho el pase a semifinales: "Sabemos de las dificultades del martes que viene y estamos preparados para competir. Necesitaremos más que nunca el empuje de nuestra gente".