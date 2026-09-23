Wendy Ducreux: la primera panameña en un Mundial de Ciclismo

El turno es de las chicas. El ciclismo panameño busca abrirse paso cada día más y la bandera en esta ocasión la lleva Wendy Ducreux, quien se convertirá este sábado en la primera istmeña en competir en un Campeonato Mundial de Ciclismo UCI, que tendrá como sede en esta ocasión en Montreal, Canadá.

Wendy Ducreux tendrá la responsabilidad de imprimirle velocidad a sus bielas al momento de codearse con las mejores pedalistas del mundo en la prueba de ruta.

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El evento femenino en el Campeonato Mundial de Ciclismo tiene una distancia de 180.1 kilómetros en la ciudad de Montreal, y Ducreux será la primera panameña en competir en este máximo evento.

Ducreux cuenta con un buen recorrido en los torneos regionales. Cabe recordar que se impuso en los Juegos Centroamericanos del año pasado, donde ganó la medalla de oro.

La participación de Wendy, con amplia trayectoria en Panamá y la región, sirve para que las jóvenes se inspiren y puedan practicar ciclismo en sus "maquinitas de pedal".

"Estoy feliz y agradecida de estar en Montreal, de poder representar a Panamá en el Mundial de Ciclismo y ser la primera mujer panameña en estar en una competencia de este nivel", explicó la ciclista istmeña en sus redes sociales.

De igual manera, Ducreux se mostró agradecida por el respaldo y dejó claro que dará, como siempre, su máximo esfuerzo en la competencia.

Jurado en la rama masculina

Por otra parte, el representante en la rama masculina será el olímpico Christofer Jurado.

El chorrerano tendrá que competir en una distancia de 273.4 kilómetros este domingo 27 de septiembre.

La participación de Jurado representa la octava clasificación directa y consecutiva que tiene Panamá en la rama masculina dentro del Mundial de Ciclismo.

La cita mundialista arranca este jueves (hoy) con los atletas de la categoría junior, donde Panamá estará representada por el pedalista juvenil José Castro.