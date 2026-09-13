Yuliett Hinestroza gana y avanza a la semifinal en los Juegos Suramericanos

La boxeadora panameña Yuliett Hinestroza avanzó a la semifinal de los 51 kilogramos al imponerse a Patricia Rojas, de Bolivia, en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina 2026.

Los jueces vieron como ganadora a la panameña Hinestriza y en las tarjetas la favorecieron por 3-2.

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Con este triunfo, Hinestroza tendrá que enfrentar ahora en la semifinal a Irismar Cardozo, de Venezuela.

Pero, con su clasificación a la semifinal, Yuliett Hinestroza asegura por lo menos la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos.

Otras boxeadoras que han ganado medallas en boxeo en Juegos Suramericanos son Atheyna Bylon en 2018 y 2022, y Karol Hibbert en Chile 2014.