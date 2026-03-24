Aprueban fondos para fortalecer la producción de granos

El Consejo de Gabinete aprobó hoy la Resolución N°.21-26, que autoriza un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, con asignación al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), por la suma de $ 43,739,671.00.

Estos fondos, solicitados por el MIDA a través de la Nota No.DM-0082-2026- y dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pretenden inversiones en los proyectos de Fortalecimiento de la Producción Nacional de Granos y otros Rubros Agrícolas, Compensación de Precios + Ley 107 (Programa de incentivos a la Producción Nacional de Granos y Otros Rubros Agrícolas) y pago de vigencias expiradas de otros proyectos.

Este crédito tiene como propósito incorporar al Presupuesto de Inversión de esta entidad, recursos provenientes del Fondo de Compensación de Intereses (FECI), depositados en la cuenta del Tesoro-MIDA N°10-000178643, denominada Cuenta Única del Tesoro CUT-MIDA.

Previo a la aprobación en Gabinete, la solicitud también cuenta con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional, y con el informe favorable de la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta que existe un excedente real comparado con el Presupuesto de Ingresos del MIDA.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, indicó que con este pago se terminan de cumplir con todas las compensaciones pendientes con los productores de todo el país.