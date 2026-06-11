Cumbre de GAFILAT en Panamá evalúa el impacto de las Fintech en la región

En el marco de la transformación digital, autoridades, especialistas del sector privado y supervisores financieros de los 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participan en la Conferencia Regional de GAFILAT con el sector Fintech.

El encuentro busca generar sinergias en la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

A lo largo de tres jornadas en la ciudad de Panamá, la conferencia tiene como objetivo fortalecer el diálogo, la cooperación y el intercambio de experiencias entre el sector público y el privado, en un contexto marcado por la acelerada transformación digital de los servicios financieros.

Inclusión financiera con control de riesgos

Isabel Vecchio Arófulo, presidenta Pro Témpore de GAFILAT y coordinadora nacional de Panamá, señaló que la evolución tecnológica está redefiniendo el acceso a la banca. Según afirmó, esta innovación abre oportunidades para ampliar la inclusión, pero también plantea desafíos que requieren respuestas coordinadas.

“Las tecnologías financieras representan una oportunidad extraordinaria para acercar servicios a sectores tradicionalmente excluidos. Sin embargo, esta evolución plantea nuevos retos basados en una adecuada comprensión de los riesgos. La comunicación y cooperación entre autoridades y el sector privado son indispensables para fortalecer nuestros sistemas ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo)”, subrayó Vecchio.

Regulación e innovación responsable

Por su parte, Esteban Fullin, secretario ejecutivo de GAFILAT, señaló que la digitalización exige regulaciones acordes con las amenazas emergentes. Recordó que estas acciones se enmarcan en el Plan Estratégico 2026-2030, el cual prioriza la innovación responsable y la preparación frente a riesgos vinculados a activos virtuales.

Asimismo, la conferencia contó con la perspectiva de los reguladores panameños, quienes aportaron una visión integral sobre el desarrollo del sector:

Vielka Villarreal (Superintendencia de Bancos de Panamá): Indicó que las empresas Fintech amplían el acceso a productos financieros con mayor eficiencia; no obstante, advirtió que este crecimiento debe estar acompañado de medidas sólidas de ciberseguridad y protección al consumidor.

Mientras, Itzel Barnet (Superintendencia del Mercado de Valores): Destacó que el desarrollo sostenido de las Fintech requiere lineamientos claros que garanticen un crecimiento ordenado, elemento fundamental para fortalecer la confianza de los usuarios y preservar la estabilidad de los mercados.