Efectividad de reforma fiscal dependerá de su reglamentación

La Ley de Sustancia Económica contribuirá a mejorar el clima de inversiones y transparencia en Panamá, pero su implementación no garantiza el cumplimiento de este y otros objetivos, como la salida del país del listado de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE); ello dependerá de su reglamentación y seguimiento de los estándares establecidos.

El economista René Bracho considera que este proyecto es "positivo" porque hará más consistentes las estructuras tributarias de las corporaciones, contribuyendo a que logren evidenciar la ubicación precisa de sus recursos, costos operativos y decisiones para verificar la jurisdicción inherente a la actividad generadora de ingresos.

No obstante, representará, en la práctica, un aumento en la carga procedimental y de informes asociados a los precios de transferencia, por lo que no descarta que haya un incremento en los costos de transacciones (información y tiempo) para las empresas.

Señaló que es fundamental que la normativa no sea inflexible para que la competitividad de los servicios legales y financieros que ofrece Panamá no disminuya.

Al ser consultado sobre las implicaciones de esta ley en la exclusión de Panamá del listado europeo, indicó que esta decisión no es técnica; tiene un componente de sabotaje consciente para afectar la imagen del país en el marco de la competencia global por la atracción de capitales, pero podría contribuir a tal objetivo.

Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá (UP), mencionó que ya es tiempo de que las grandes compañías internacionales, cuya operación no genera empleos en el país, paguen impuestos.

"Panamá tiene que comenzar a hacer reformas fiscales que tengan como principio que se paguen los impuestos necesarios; aquí hay un montón de compañías que no generan empleos ni pagan impuestos; si están, tienen que generar", expresó.



El Ejecutivo llamó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para discutir el proyecto de sustancia económica con el objetivo de que Panamá salga del listado de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea.



El consultor laboral René Quevedo indicó que, para atraer inversión extranjera, esta medida debe ir acompañada de otras acciones que transmitan confianza de que emplear el dinero en el país es rentable y seguro.



Los analistas consideran que ya es tiempo de que las compañías internacionales paguen impuestos.

Coincidió con Bracho en que la ley puede ayudar a la salida de listas discriminatorias, pero no será inmediato; es un proceso que lleva tiempo y, lo que es más importante, exige resultados concretos; por tanto, su exclusión dependerá únicamente de las acciones que se ejecuten a partir de la normativa.

Por su parte, el consultor laboral René Quevedo sostuvo que, para atraer inversión extranjera, la ley debe ir acompañada de medidas que transmitan confianza de que emplear el dinero en el país es rentable y seguro.

Explicó que la normativa, en concreto, pretende que las empresas de grupos multinacionales demuestren su operatividad en Panamá a través de un recurso humano calificado y remunerado, instalaciones físicas adecuadas, gastos operativos y la toma de decisiones estratégicas dentro del territorio nacional.

"Su objetivo es evitar la evasión fiscal internacional, cumplir con los estándares de la Unión Europea y salir de las listas discriminatorias, fortaleciendo la reputación financiera", acotó.

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La Asamblea Nacional instaló ayer, lunes, el pleno para abordar el tema en sesiones extraordinarias; la iniciativa será evaluada, en primera instancia, por la Comisión de Economía y Finanzas, y luego retornará para su análisis en segundo y tercer debate.