El 55% de los panameños apoya la reapertura de la mina

El 61% de los panameños percibe a la industria minera como un factor determinante en la reactivación económica del país y cataloga de "positiva y muy positiva" su posible reapertura; incluso la mayoría (55%) respondió que, si el futuro del proyecto Cobre Panamá dependiera de ellos, lo abrirían, mientras que el 42% optó porque siga cerrado, según una encuesta realizada por CID Gallup entre el 26 de marzo y el 1 de abril de 2026.

Ana Patricia Alfonso, presidenta de la empresa encargada de la investigación, señaló que, al consultar a la ciudadanía sobre el nivel de urgencia de diversos proyectos para la dinamización financiera, los resultados arrojaron una inclinación favorable hacia la industria, siempre y cuando se realice bajo reglas claras.

Los panameños, de acuerdo con el estudio, quieren ser tomados en cuenta en la discusión sobre el futuro de la actividad, exigen que haya mayor transparencia, control e inspecciones por parte del Gobierno y que las regalías de la exportación de cobre se utilicen en sectores como salud, educación, reforestación y ambiente.

Alfonso indicó que la minería, pese al componente ambiental, es vista como una actividad necesaria para reducir el nivel de desempleo y reanimar la economía local, pues un 45% de los encuestados visualiza sus impactos positivos en el desarrollo de las comunidades, no solo cercanas a la mina, sino también de difícil acceso.

"Hay una evaluación positiva de una posible reapertura de la mina; debemos dejar constancia de que hay un 37% que menciona que sencillamente no estarían de acuerdo, pero hay una evolución en el cambio de percepción que viene desde la medición de febrero, que es cuando mayormente el panameño ha sentido el impacto en su bolsillo y preocupaciones económicas", explicó.

El expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Antonio Fletcher, aseguró que el cierre de operaciones de Cobre Panamá, además de incidir en la pérdida de más de 6,000 empleos directos y 30,000 indirectos, redujo la capacidad de consumo de la provincia y eliminó el 75% de las exportaciones, contrayendo las ganancias de 3,500 millones de dólares a $600 millones, cifras que, después de tres años, no se han vuelto a percibir porque ningún otro sector productivo cuenta con la capacidad para solventar el peso de la actividad en el Producto Interno Bruto (PIB).

La reactivación de la mina, a su juicio, reduciría el indicador de desempleo casi que al 9%; no obstante, entiende que para tomar una decisión al respecto se está a la espera de que finalice la auditoría integral del Ministerio de Ambiente que, hasta el momento, no ha arrojado incumplimientos de protección al ambiente por parte de la empresa.'

9%

porcentaje en el que se ubicaría el desempleo con la reapertura de la mina, según el empresario Antonio Fletcher. 6,000

empleos directos generó la mina de cobre mientras estuvo operando.

Aunque la Cámara Minera de Panamá (Camipa) conoce las repercusiones del cese minero, su presidente, el empresario Severo Sousa, mencionó que no esperaba que los números fueran "tan drásticos", sobre todo en provincias en las que el proyecto no tiene injerencia directa, como Los Santos y Panamá.

No obstante, estima "positivo" que la mentalidad de los panameños sobre la mina haya cambiado en base a hechos científicos que distan mucho de los rumores o afirmaciones que se hacen en contra de la actividad, porque su impacto ambiental no es más perjudicial que el de otras industrias y ello ha quedado demostrado con los informes de auditoría.

"La empresa Cobre Panamá lo venía manejando bastante bien, no ha habido esa contaminación de la que tanto se rumoraba y creo que el panameño lo ha entendido; por ceder o dejarse guiar por lo que se decía, hemos perdido una gran oportunidad en estos dos últimos años", sentenció.

Sousa, al igual que el presidente de Conep, Gabriel Diez, espera que la discusión sobre el futuro de la mina se dé a mediados de año, como ha anunciado el Gobierno, para sacarle provecho a la industria en beneficio de los más de 200 mil panameños que actualmente se encuentran sin empleo.