En diciembre estará el estudio ambiental del lago de Río Indio

El interés de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es entregar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del embalse de Río Indio para diciembre de este año.

La subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, informó que en estos momentos trabajan en la línea base ambiental para tener listo el estudio.

Esto es parte del avance del proyecto, que comenzó hace un año con la gestión social en las comunidades que se verán impactadas.

Espino de Marotta agregó que también trabajan en la parte de ingeniería para poder elaborar el diseño conceptual del proyecto y lanzar la licitación en 2027.

Son más de 100 personas las que han sido asignadas para trabajar en este proyecto, el cual involucra a unas 38 comunidades que se verán afectadas por la construcción del lago.

La subadministradora, quien desde septiembre asumirá la administración del Canal, reconoció que han encontrado resistencia en algunas comunidades, pero que el diálogo les ha permitido ganar confianza.

Aseguró que se están buscando terrenos en un predio de alrededor de siete kilómetros para reubicar a las familias.'



La mayor cantidad de hogares impactados con el proyecto se ubican en Panamá Oeste y Coclé.



Un ducto de 8 kilómetros llevará el agua del río Indio al lago Gatún.



El llenado del lago tomará 2 años

Lo que se busca, inicialmente, es realizar reasentamientos colectivos, aunque esto dependerá de la decisión de las personas.

La idea es que en 2028 inicie la construcción del embalse, y los reasentamientos se irán dando conforme avancen los trabajos.

Sobre el 30% de los hogares que no han participado en las reuniones con el Canal, la subadministradora señaló que se continúa conversando con ellos de forma individual, bajo un marco de compensación que ya fue consensuado.