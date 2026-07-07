Gabinete autoriza contrato por $4.4 millones para renovar sistemas críticos de la Zona Libre de Colón

El Consejo de Gabinete dio luz verde a la Resolución 55-26, que autoriza a la Zona Libre de Colón (ZLC) a proceder con una contratación excepcional por la suma de $4,441,830.82. El millonario contrato fue adjudicado a la empresa Sonda S.A. para la renovación urgente de su infraestructura tecnológica de misión crítica.

La gerente de la ZLC, Luisa Napolitano, sustentó la urgencia del gasto señalando el grave estado de vulnerabilidad de las plataformas actuales de la zona franca, la cual mueve una actividad comercial que supera los 25 mil millones de dólares anuales.

Un sistema "obsoleto" y expuesto a ciberataques

De acuerdo con la administración de la ZLC, los sistemas que sostienen la operación comercial no se actualizaban adecuadamente desde hace una década. Napolitano advirtió que la infraestructura actual acumula 10 años de operación continua.

Señaló que la misma carece de soporte por parte del fabricante, es incompatible con las nuevas versiones de software requeridas.

Además, presenta una alta vulnerabilidad a ciberataques, lo que ponía en riesgo la trazabilidad y validación de las empresas usuarias.

Los sistemas que serán intervenidos bajo este contrato son la Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE), que opera desde 2007 controlando importaciones, exportaciones y reexportaciones las 24 horas, y la plataforma de Colón Puerto Libre (CPL).

Distribución del gasto: El contrato se pagará en un plazo de 36 mensualidades (mismo tiempo que durará el soporte técnico). El 41% de los fondos se destinará a infraestructura dura (cómputo, redes y seguridad), mientras que el 59% restante cubrirá licencias de software, instalación, pruebas y un soporte técnico denominado “gold”.

A pesar de ser una contratación directa (procedimiento excepcional), el movimiento cuenta con el visto bueno de la Junta Directiva de la ZLC y el concepto favorable de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).