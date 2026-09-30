Gobierno debe apostar por formalizar el empleo

La informalidad bajó dos puntos porcentuales y se ubicó en 45.8% que en cifra indica que 784 mil 244 personas viven del "día a día".

Son 746 menos informales que el año pasado, lo que refleja que la cifra sigue siendo alta.

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Sin contar las comarcas indígenas, las provincias de Bocas del Toro (62.7%) y Darién (62.3%) tienen las tasas más elevadas de empleo informal , seguidas de Coclé (59.5%) y Colón (49.1%).

Los hombres que viven en la informalidad son más en Bocas del Toro (61.5%), Coclé (58.9%) y Darién (55.2%).

Por su parte, las mujeres presentan las tasas más altas de informalidad en Darién (68.3%), Bocas del Toro (63.8%) y Coclé (60.3%).

Por actividad económica, dentro del sector secundario, la construcción tiene la mayor informalidad con 64.6%, seguida de la industria manufacturera (59.5%).

En cuanto al sector terciario, las actividades de los hogares genera 84.6% de informalidad, y lo que es transporte, almacenamiento y correo, también tiene una alta tasa de 56.5%.'

568

mil 807 personas están en empresas del sector informal de los que 334,364 son hombres y 234,443 son mujeres.

Otras actividades con muchos trabajadores informales son los hoteles y restaurantes, con 53.6%.

Para el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Alberto López Tom, la informalidad es más importante que el desempleo, porque, a pesar de que también se redujo, es "excesivamente alta".

Resaltó que esta cifra es impactante porque son personas que al no tener un ingreso regular están sujetas a compras diarias, que les resulta más onerosas.

Además, no paga impuestos, tampoco contribuye a la seguridad social y no tiene acceso al crédito.

Si son microempresarios informales no tienen acceso a capital para poder expandir su negocio, comprar maquinaria o establecer un local comercial.

López Tom dijo que es importante que el Gobierno establezca un programa de formalización del empleo, que no solo sea para crear empleos formales, sino que incentiven a microempresarios informales a que se formalicen.

"Tenemos que trabajar duro con esto", resaltó el ejecutivo.

El presidente de Apede enfatizó en que se no se puede seguir con el actual modelo económico que es insostenible, con una informalidad que se presenta en sectores como el turismo, logística y en el sector agrícola, lo que es injusto con esa población.